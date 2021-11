Kommt Prinz Ernst August oder kommt er nicht?

„Bisher haben wir keine Mitteilung, dass er nicht erscheinen wird“, sagt Wolfgang Seyer, Sprecher des Oberlandesgerichtes in Linz. „Der Prozess wird aber auf alle Fälle zum vorgesehenen Termin stattfinden. Der Beschuldigte hat das Recht, an der Verhandlung teilzunehmen, er muss aber nicht.“ Erscheint der Urenkel des letzten deutschen Kaisers nicht, wird in Abwesenheit darüber verhandelt, was im Sommer 2020 in Grünau passiert ist.