Gewerkschaftsboss: „Mückstein redet nicht mit uns“

Herr Waldhör, vor zwei Wochen wurde protestiert. Was hat das gebracht?

Reinhard Waldhör: Wir konnten flächendeckend an allen Standorten geeint aufzeigen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Das war ein erstes starkes Zeichen. Viele Kollegen sind zu Recht wütend, immerhin hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein bisher nur von oben herab diktiert, was zu tun ist. Das war eine absolute Unart! Jetzt hat er sich wenigstens einmal entschuldigt. Geredet hat er mit uns aber immer noch nicht.