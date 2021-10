Das Thema Pflege wird zu blau-gelber Kraftprobe

Was die Lkw-Fahrer in Großbritannien sind, sind ausgebildete Pflegekräfte zwischen Enns und Leitha – Mangelware! Während die Aktionen zur Attraktivierung des Berufs zwar schon in die Kategorie „bemüht“ fallen, herrscht in den Einrichtungen des Landes trotzdem große Nachfrage nach geeignetem Personal. Allein im Universitätsklinikum in St. Pölten sind 36 Stellen offen, intern geht man aber aufgrund der dünnen Personaldecke im Pflegebereich von einem Bedarf von bis zu 70 Mitarbeitern aus. „Wenn wir auch in Zukunft tadellose Arbeit leisten wollen, braucht es einfach mehr Mitarbeiter“, so eine Pflegerin zur „Krone“.