Corona-Testzentrum wurde regelrecht überrannt

Zwischen einer und eineinhalb Stunden Warten hieß es am Montagmorgen für jene, die einen PCR-Testtermin in Hohenems vereinbart hatten. „Bereits um 8 Uhr standen die ersten 100 Menschen vor der Tür. Im Laufe des Vormittags wurden regelrecht überrannt“, berichtet Andreas vom Testcenter. Seinen Job als Teamleiter an Vorarlbergs größter Teststation hat er inzwischen abgegeben - zu chaotisch sind die Umstände. „Schuld daran ist die Landesregierung, die zwar Slots freigibt, nicht aber dafür gesorgt hat, dass auch genügend Abstreicher, also medizinisches Personal, da sind“, klagt er. Seit drei Wochen gehe das nun schon so - entsprechend verärgert seien auch manche Besucher des Testzentrums. Für mehr Frieden - und einen hoffentlich reibungsloseren Ablauf soll nun das Bundesheer sorgen. Die Soldaten eröffneten am Montag zwei Antigen-Testzentren in Wolfurt und Frastanz.