Wett-Skandal: „Diese Idioten gehören weggesperrt“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Peter Frauneder und Michael Fally: der Manipulationsskandal (Frauneder: „Diese Idioten gehören weggesperrt“), Bayerns überraschende Pleite in Augsburg, Österreichs Pleite bei den Damen-Ski-Rennen in Levi, der Formel-1-Grand-Prix in Katar und Salzburgs nahender Aufstieg in der Champions League.