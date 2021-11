„Beschämend!“ Salzburg ortet Wettbewberbsnachteil

Die finanzielle Schere in Österreichs Bundesliga würde damit weiter auseinandergehen. Reiter spricht von einem Konsolidierungsprozess in der Wirtschaft wie im Fußball. “Top-Marken, Top-Clubs setzen sich im lokalen Vergleich ein Stück weit ab.„ Das könne man in den Niederlanden, in Belgien, in Deutschland, in Italien und sogar in England verfolgen, wo fast zwei Milliarden an TV-Geldern ausgeschüttet werden.