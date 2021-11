Flugzeugabsturz im Tiroler Ötztal gibt Rätsel auf

Laut Austro Control handelte es sich um einen „Sichtflug in Eigenverantwortung des Piloten“. Die äußeren Bedingungen für einen derartigen Flug waren am Sonntag günstig, viel Sonnenschein, wenig Wind. Am Montag soll die Flugunfall-Kommission ihre Arbeit aufnehmen und die Absturzumstände klären.