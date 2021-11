Die „Impf-Tabelle“ der oberösterreichischen Klubs

Auch LASK hat Luft nach oben

Während die Impfquote beim LASK ziemlich genau zwischen jener von Steyr und BW Linz liegen dürfte. So zwischen 70 und 80 Prozent! Damit zwar unter jener der SV Ried, aber dafür mit steigender Tendenz! Wofür bisher aber weniger die staatlich verordnete Impfpflicht sorgt, sondern die näher rückenden Weihnachtsferien. In denen etwa Keito Nakamura heim nach Japan fliegen möchte – was aber nur unproblematisch möglich sein wird, wenn er geimpft ist.