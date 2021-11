15.809 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden Kopieren

Die meisten Neuinfektionen wurden in Oberösterreich registriert, hier waren es 4068 neue Fälle. In Wien gab es 2617 Neuinfektionen, in Tirol 1764, in Niederösterreich 1664, in der Steiermark 1521, in Salzburg 1502, in Kärnten 1303, in Vorarlberg 927 und im Burgenland 443.