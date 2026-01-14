Auto abgestürzt: Lenker aus eiskalter Mur gerettet

Maßnahmen eingeleitet

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Lenker noch im Fahrzeug, das in der Strömung zum Stillstand gekommen war. Umgehend wurden Maßnahmen eingeleitet: Mittels Leitern gelang es den Feuerwehrkräften, die Person sicher aus dem Fahrzeug zu befreien und ans Ufer zu bringen. Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzt erstversorgt und ins Krankenhaus abtransportiert.