Auto abgestürzt: Lenker aus eiskalter Mur gerettet

Nahe Murau (Steiermark) stürzte am Dienstag ein Pkw in die Mur. Der Lenker musste aus der Strömung geborgen werden – man brachte ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus.
Am Dienstagvormittag wurden die Feuerwehren St. Georgen ob Murau und Murau zu einem heiklen Einsatz nahe der B97 alarmiert. Auf der Höhe des Gasthofes Schafferwirt kam aus unbekannter Ursache ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzte in die Mur.
Maßnahmen eingeleitet
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Lenker noch im Fahrzeug, das in der Strömung zum Stillstand gekommen war. Umgehend wurden Maßnahmen eingeleitet: Mittels Leitern gelang es den Feuerwehrkräften, die Person sicher aus dem Fahrzeug zu befreien und ans Ufer zu bringen. Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzt erstversorgt und ins Krankenhaus abtransportiert.
Die anschließende Fahrzeugbergung gestaltete sich aufgrund der starken Strömung der Mur als äußerst schwierig. Um das Wrack sicher anschlagen und bergen zu können, kamen sogar Feuerwehrtaucher zum Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.