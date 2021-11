Lockdown: Platter erklärt seine 180-Grad-Wende

Impfpflicht ändert alles

Eineinhalb Tage nach der Landtagssitzung und eine Landeshauptleute-Konferenz später galt der Grundsatz „kein Lockdown für Geimpfte“ nicht mehr. „Was war für diese Kehrtwende ausschlaggebend?“, wollte die „Krone“ am Rande des Medientermins am Freitag am Achensee wissen. „Die von mir eingeforderte begleitende Impfpflicht“, so betonte Platter, „hat die Rahmenbedingungen geändert.“ Sprich: Nunmehr sei die zu befürchtende sinkende Impf-Motivation kein Kriterium mehr.