Lockdown für alle ist „Schock für Tiroler Handel“

„Handel war nie Infektionstreiber“

Dem Spartenchef ist vor allem ein Dorn im Auge, „dass die Bundespolitik einmal mehr alles über einen Kamm schert, anstatt auf regionalisierte, spezifische Maßnahmen zu setzten.“ Der Handel sei erwiesenermaßen nie Infektionstreiber gewesen. „Laut Clusteranalyse der AGES sind in den vergangenen Wochen nur 0,1 bis 0,4 Prozent der Ansteckungen im Handel passiert. Daher schießt ein Lockdown in dieser Form voll am Ziel vorbei und ist, was den Handel betrifft, ein reines Placebo“, so Unterberger weiter.