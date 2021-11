Sprickler-Falschlunger fordert harten Lockdown

Am Mittwoch wurden in Vorarlberg 944 neue Covid-Fälle registriert, ein negativer Spitzenwert seit Ausbruch der Pandemie. Angesichts solcher Zahlen werden die Rufe nach einem Lockdown immer lauter. Auch die Vorarlberger SPÖ-Vorsitzende Gabi Sprickler-Falschlunger sieht keine Alternative mehr dazu. Sie weist darauf hin, dass Vorarlberg bald an der kritischen Grenze bei der Belegung der Intensivbetten anlangen wird.