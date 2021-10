Georgien: Verhafteter Ex-Präsident im Hungerstreik

Der inhaftierte georgische Ex-Präsident Michail Saakaschwili, der sich im Hungerstreik befindet, sollte in ein Spital eingeliefert werden. Diese Forderung erhob sein persönlicher Arzt am Sonntag. Sein Zustand verschlechtere sich zusehends. Der prowestliche Politiker wurde Ende September nach seiner Rückkehr nach Georgien verhaftet, nachdem er jahrelang im Ausland gelebt hatte. Am 1. Oktober begann er einen Hungerstreik.