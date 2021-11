„Von der Kassierin redet jetzt kein Mensch mehr“

Wo sehen Sie den Grund für die Impfskepsis?

Also ich muss eingestehen, dass ich nicht damit gerechnet hätte, dass die Impfbereitschaft so niedrig ist. Da gibt’s einen Aspekt, dass am Anfang der Impfzeit sich viel Pflegepersonal nicht impfen ließ. Das hat mir auch am Anfang Angst gemacht, wenn gerade diese informierte Gruppe Bedenken hat. Das hat sich inzwischen radikal gewandelt.