Kröte, Frosch und Molch könnten Garage verzögern

Den ganzen Tag wurde am Dienstag am Landesverwaltungsgericht – via Online-Verhandlung – über die Einsprüche gegen den Naturschutzbescheid der Stadt zur Erweiterung der Mönchsberggarage diskutiert. Wie berichtet hatten Landesumweltanwaltschaft (LUA) und Naturschutzbund gegen den Bescheid Einspruch erhoben.