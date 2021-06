Ausbau der Mönchsberggarage: Bewilligung liegt vor

Neun Jahre nach Vorstellung des Projektes hat nun die geplante Erweiterung der Mönchsberggarage in der Salzburger Innenstadt die letzte verfahrensrechtliche Hürde genommen, wenn auch noch nicht rechtskräftig: Der Magistrat hat am Montag die naturschutzrechtliche Bewilligung erteilt. Die Betreiber des Projektes streben einen Baubeginn für Mitte 2022 an.