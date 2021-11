Applaus von Monaco bis Villach

Am Sonntag wurde Else Mühlbauer auf der Brauchtumsmesse von TheaterServiceKärnten-Obfrau Hannelore Fradler und Herbert Murero mit der Georg Bucher-Skulptur, geschaffen von Hans-Peter Profunser, geehrt. „Georg Bucher ist das große Vorbild der Amateurspieler“, so Murero. Bucher (1905-1972) spielte in ganz Kärnten und in Wien. Das TheaterService ist übrigens der Dachverband für 120 Amateurtheatergruppen und hat im Haus der Volkskultur in Klagenfurt ein Büro sowie Österreichs größte Theaterfachbibliothek mit rund 13.000 Textbüchern.