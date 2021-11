ÖFB-Talent begeistert: „Wechsel war keine Option“

„Gibt uns noch einmal einen ordentlichen Boost“

Nach der in Finnland erlittenen Niederlage konnte Klarer mit dem U21-Team mit dem 3:0-Sieg gegen Aserbaidschan am Freitag Selbstvertrauen tanken. Jetzt wartet am Dienstag (20.30 Uhr) das Duell mit Tabellenführer Kroatien in Ried. „Sie haben bis jetzt alles gewonnen, das spricht für ihre Qualität. Aber wir werden uns da einen Plan zurechtlegen, wir wollen das Spiel gewinnen.“ Mit dabei sind auch Junior Adamu und Yusuf Demir, die vom A-Nationalteam zur U21 stoßen. Zur Freude seiner Mitspieler: „Das gibt uns noch einmal einen ordentlichen Boost!“