Zwei Demonstrationen am gleichen Grenzübergang

Aufgeheizt war die Stimmung gestern in Deutschkreutz: So wurde die Gemeinde am Sonntag zum Schauplatz von zwei gegensätzlichen Demonstrationen. Während sich die Autonomen Antifa bei ihrer Gegenveranstaltung für Frieden in der Grenzregion starkmachten, forderte die Freiheitliche Jugend einen „Stopp des Asylwahnsinns“.