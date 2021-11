Da schau‘ her: Löwen und Tiger als Kuscheltiere

So unterhaltsam und spektakulär die Netflix-Dokuserie „Tiger King“ auch ist - sie hat auch ans Licht gebracht, unter welchen unfassbaren Bedingungen in den USA Raubkatzen privat gehalten werden. Denn Joe Exotic ist bei weitem nicht der Einzige, der dort diesem zweifelhaften Hobby nachgeht. Die Halter sammeln die Großkatzen wie Trophäen, kreuzen Tiger und Löwen miteinander, behandeln sie wie Kuscheltiere. Tigerbabys werden in amerikanischen Einkaufszentren für Streichel-Selfies vermietet - ein gewinnbringendes Geschäft. Kein Wunder, dass Tierschützer, die ein Ende dieser Praktiken fordern, ein rotes Tuch für Menschen wie Joe Exotic sind.