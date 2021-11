Tirol würde bei einem Blackout zur Strominsel

Eine Kältewelle in Europa kappt die Stromversorgung über die zusammenhängenden Netze - das war das Szenario am Freitag im Rahmen der Blackoutübung „Energie 21“. In Tirol bleiben allerdings die Wohnungen nicht kalt, denn die Tiwag hat ein oft geübtes Konzept, das auch Bundeskanzler Schallenberg beim Besuch des Kraftwerkes in Silz nicht kalt ließ: Inselbetrieb heißt das Zauberwort.