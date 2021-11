„Brauche keine Politiker, die mit mir fachsimpeln“

Hoffen auf Opernball

Spätestens beim Opernball, sofern der am 24. Februar 2022 stattfindet, wird er wieder mit der Politik „Hände schütteln“. Roščić, der, wie er sagt, „noch nie auf dem Opernball war“, jedoch „einen Frack besitzt“, sieht den Staatsball, der de facto auch einer ist, als Instrument, als zusätzliches Tool, um zusätzliche Gelder für das Haus zu lukrieren. Die Politik entscheidet, ob er stattfindet und was glaubt der sonst so bestimmte und bestimmende Herr Direktor? „Ich traue mich es wirklich nicht zu sagen.“ Eine klare Meinung hat er, der einst Ö3 neu erfand, für Musik-Weltkonzerne rund um den Globus tätig war in der #metoo-Debatte, wenn es um Fälle wie Plácido Domingo (er tritt am Montag in der Oper auf) geht: „keine Vorverurteilungen“.