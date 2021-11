Kung-Fu? Entsetzen über Brutalo-Tritt in WM-Quali

Blöd nur, dass er dabei den ihm im Weg stehenden Luxemburger Olivier Thiell übersah - und mit voller Wucht in etwa auf Brusthöhe seitlich am Körper mit dem Fuß traf. Zweifellos keine Absicht, wie das Entsetzen in den Augen von Mütəllimov unmittelbar nach dem „Kung-Fu-Tritt“ zeigte.