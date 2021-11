Corona-Lage spitzt sich zu: Müssen Lockdowns her?

Erneut fünfstellig und noch etwas höher als am Vortag: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Donnerstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 11.975 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden, vor einer Woche waren es noch 8594 neue Fälle. Die Zahl der Hospitalisierungen stieg weiter an. 24 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben in den vergangenen 24 Stunden. Die Lage spitzt sich zu. Müssen regionale Lockdowns her? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!