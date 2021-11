Simona Halep erreicht Linz-Halbfinale nur mit Mühe

Fast wäre dem Upper Austria Ladies in Linz nach Topstar Emma Raducanu im Viertelfinale auch die rumänische Nummer zwei Simona Halep abhandengekommen. Gegen Jasmine Paolini (7) musste der Tennis-Routinier am Dienstagabend über drei Sätze gehen, zeigte der Italienerin schließlich aber klar die Grenzen auf. Nach dem 4:6-7:5-6:0-Erfolg trifft Halep am Donnerstag im Semifinale entweder auf Veronika Kudermetowa (RUS-4) oder ihre Landsfrau Jaqueline Cristian.