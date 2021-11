Vulcano Schinkenmanufaktur: Focaccia Vulcana

1. Mehl mit Zucker und Salz in einer Schüssel mischen, die Hefe darüber bröckeln. 150 ml lauwarmes Wasser und Olivenöl zugeben und alles mit den Knethaken des Handrührgerätes 5 Min. zu einem glatten Teig kneten. Den Teig zu einer Kugel formen, in eine mit Öl ausgestrichene Schüssel geben und abgedeckt an einem warmen Platz für rund 30 Minuten gehen lassen.