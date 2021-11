Friedensnobelpreisträgerin Malala hat geheiratet

„Heute ist ein kostbarer Tag in meinem Leben. Asser und ich haben uns das Ja-Wort gegeben, Partner im Leben zu sein“, schrieb Yousafzai am Dienstagabend auf Twitter. Das Paar habe eine kleine traditionelle islamische Hochzeitszeremonie mit ihrer Familie zuhause in Birmingham abgehalten. Auf Fotos war sie mit ihrem Bräutigam und weiteren Personen zu sehen.