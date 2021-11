„Auwi“ gibt es jetzt in Villach im Doppelpack

„Auwi im Doppelpack“

Das Modell „Auwi im Doppelpack“ funktioniert so: Die Wahlarztordination von Sohn Mathias ist stets an Nachmittagen geöffnet bzw. Dienstag am Vormittag. Vater Prof. Dr. Michael Ausserwinkler ist in seiner Kassenpraxis an den Vormittagen und Dienstag am Nachmittag für seine Patienten da.