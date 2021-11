Klima-Prognose: Bis 2100 wohl 2,4 Grad Erwärmung

Klimakonferenz mit „Glaubwürdigkeitslücke“

Die CAT-Forscher stellten fest, dass zur Halbzeit der Klimakonferenz in Schottland eine „Glaubwürdigkeitslücke“ klaffe zwischen dem, was gesagt, und dem, was getan werde. Auch ein „optimistisches Szenario“ von lediglich 1,8 Grad Erwärmung sei denkbar - aber nur, wenn diejenigen Staaten ihre langfristigen Zusagen einhielten, die bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden wollen. Dazu fehlen aber den meisten Ländern belastbare, konkrete Konzepte.