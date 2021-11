Dwamena: „... dann bin ich wieder auf dem Platz“

Raphael Dwamena will seine Karriere als Fußball-Profi fortsetzen. „Ich will in den nächsten Tagen bzw. Wochen wieder einen Check machen lassen. Wenn alles okay ist, bin ich wieder auf dem Platz und spiele“, kündigte der Stürmer von Blau-Weiß Linz im Interview auf ServusTV am Montagabend an. Dwamena war im Cup-Achtelfinalspiel der Linzer gegen den TSV Hartberg zusammengebrochen. Der 26-jährige Ghanaer spielte wegen seiner Herzschwäche mit einem eingesetzten Defibrillator.