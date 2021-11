Bachmann: Neue Konkurrenz! Folgt nun Wechsel?

Auf ÖFB-Teamtorhüter Daniel Bachmann wartet bei Watford zusätzliche Konkurrenz. Der englische Premier-League-Klub bestätigte am Montag die Verpflichtung des nigerianischen Nationalkeepers Maduka Okoye von Sparta Rotterdam per 1. Jänner. Bahnt sich somit der Abschied des Österreichers an?