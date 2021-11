Deutsche Koalitionsverhandler gegen 2G-Regel

Ampel-Parteien: Keine bundesweite 2G-Regel

SPD, Grüne und FDP wollen an diesem Montag einen Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorstellen. Damit soll die Pandemie „angemessen und entschlossen“ bekämpft werden. Am 25. November läuft der Sonderstatus der epidemischen Lage von nationaler Tragweite aus. Aus Fraktionskreisen hatte es am Wochenende geheißen, die drei möglichen Koalitionspartner wollten unter anderem neue Regelungen zum Testangebot festschreiben. Auf eine bundesweite 2G-Regel wollen die Ampel-Parteien verzichten. Wie die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtete, erwägen SPD, Grüne und FDP unter anderem eine tägliche Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher in Pflegeheimen - unabhängig davon, ob diese geimpft oder genesen sind. Vertreter von Grünen und FDP plädierten zugleich dafür, Corona-Bürgertests im Winterhalbjahr wieder kostenfrei anzubieten.