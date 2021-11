Tödlicher Auffahrunfall auf Westautobahn

Fast drei Stunden Sperre

Laut ersten Erhebungen war in der Dunkelheit und bei Nebel ein Pkw in Fahrtrichtung Wien kurz vor der Abfahrt Asten-St. Florian auf den deutschen Kleinwagen aufgefahren. Beide Fahrzeuge kamen schwer beschädigt am mittleren Fahrstreifen zu Stehen. Für den Lenker des Kleinwagens gab´s keine Rettung mehr. Die Wiener Richtungsfahrbahn war bis etwa 8 Uhr gesperrt. Sobald es weitere Details gibt, berichtet krone.at.