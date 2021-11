Antibiotika verunreinigt? Schuldspruch bei Prozess

An drei Tagen im Dezember 2019 und Jänner 2020 fand eine junge Sandoz-Mitarbeiterin in Kundl (Tirol) schwarze Plastikpartikel in Antibiotika-Phiolen. Der Verdacht fiel bald auf sie. Nach drei Verhandlungstagen und einem Gutachten wurde die Frau nun schuldig gesprochen. Sie bestritt bis zuletzt alles.