Lam Research hilft Caritas mit 100.000 US-Dollar

Das kalifornische Unternehmen Lam Research zählt zu den weltmarktführenden Lieferanten im Bereich der Halbleiterindustrie. Allein am Standort in Villach finden 670 Mitarbeiter eine Beschäftigung. Nun spendete der erfolgreiche Betrieb die beachtliche Summe von 100.000 US-Dollar an die Kärntner Caritas.