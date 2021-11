Bayern-Star Goretzka lebt in „verbotenem“ Viertel

In der neuen Amazon-Doku „FC Bayern - Behind the Legend“ erhalten Fans Einblicke in die privaten Wohnräume der FC-Bayern-Stars. Während sich die meisten Profis in Nobelvierteln wie Bogenhausen niedergelassen haben, verzichtet Leon Goretzka auf Glanz und Glamour. Der DFB-Star wohnt nämlich in Giesing, einem bodenständigen Stadtteil im Südosten Münchens, welches das Grünwalder Stadion, in dem Erzrivale TSV 1860 seine Heimspiele austrägt, beheimatet. Das könnte bei so manchen Fans für Furore sorgen.