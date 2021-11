Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Der zwölfjährige Achilles ist sehr freundlich und verschmust. Der Pit Bull Terrier-Mischlingsrüde sucht liebevolle Menschen mit Hundeerfahrung, die ihm einen schönen Lebensabend bereiten. Kinder oder andere Tiere sollten nicht im selben Haushalt leben. Achilles wird als Pflegetier vergeben, was die kostenlose Benutzung der tierärztlichen Ordination des TierQuarTiers Wien ermöglicht. Außerdem werden die Kosten für Medikamente und Spezialfutter übernommen. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at