Verpackungen retour zur Post statt in den Müll

Unter der Leitung von Professor Franz Staberhofer, dem Leiter des Logistikum an der Fachhochschule Oberösterreich, wurde an Lösungen für wiederverwendbare Verpackungen getüftelt. Von ursprünglich 40 Varianten wurden nun vier ausgewählt, die ab Februar 2022 auch genutzt werden. 10.000 „grüne Verpackungen“ kommen zu Beginn in Umlauf.