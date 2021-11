PCR-Testergebnis erst drei Tage nach Schulstart

Trotz der Herbstferien sind die Infektionszahlen in Niederösterreich zuletzt angestiegen. „Die Rückkehr in die Klassen wird das verstärken“, sind sich Experten sicher. Wirbel gibt es indes um die Reihenfolge der schulisch durchgeführten Testungen. Erst am Freitag kann diese Woche das PCR-Testergebnis bekannt gegeben werden.