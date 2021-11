Corona-Fall nach Halloween-Party in Hermagor

Mehrere hochinfektiöse, an Corona-erkrankte Personen sollen sich von 30. auf 31. Oktober bei einer Helloween-Party in Würmlach in Kötschach-Mauthen aufgehalten haben. Die BH Hermagor ruft alle Gäste auf, ihren Gesundheitszustand in den nächsten zehn Tagen genau zu beobachten.