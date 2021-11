Großes Zittern vor aufwändigen Kontrollen

Zahlen in der Oststeiermark steigen

Neben Liezen steht in der Steiermark, wie berichtet, auch Weiz seit Tagen unter strenger Beobachtung. Während sich im flächenmäßig größten Bezirk der Steiermark die Situation am Dienstag leicht entspannt hat, gehen die Zahlen in der Oststeiermark weiter hinauf: „Die Inzidenz ist in der Region Weiz zuletzt leicht gestiegen. Geht die Entwicklung so weiter, führt um die Ausfahrtskontrollen kein Weg herum“, gab sich Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) am Dienstag bei der Präsentation der neuen Gurgeltests entschlossen.