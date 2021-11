LASK im Flugzeug zum Europacup-Heimspiel

Und das, obwohl das Sensations-Schlusslicht der Bundesliga vorm morgigen Heimspiel im Europacup-Exil in Klagenfurt auch einmal mehr zeigt, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten man hat. So erfuhr die „Krone“ folgenden Geheimplan fürs morgige Conference-League-Gruppenspiel gegen FC Alaschkert: Um den Spielern Reisestrapazen zu ersparen, schickt der LASK zwar den Mannschaftsbus an den Wörthersee - das jedoch nur, um die Spieler vom Flughafen Klagenfurt erst ins Tageshotel bzw. am frühen Abend dann ins Stadion zu chauffieren - und nach dem Match schnellstmöglich zurück zum Airport Klagenfurt.