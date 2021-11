Imerys startete Käufersuche für Werk in Ebensee

„Dauerhaft geschlossen“, lautet der Eintrag bei Google, wenn man nach der Imerys Carbonates Austria GmbH in Ebensee sucht. Per 31. März 2019 waren im Werk in Oberösterreich die Lichter ausgegangen, nachdem sich der französische Bergbaukonzern aus strategischen Gründen für eine Schließung des Standorts entschieden hatte. 50 Mitarbeiter mussten damals damit fertig werden, ihren Arbeitsplatz zu verlieren.