Mann fährt mit SUV Familie nieder: Zwei Todesopfer

Tragischer Unfall in Brandenburg: Ein Mann fuhr am Sonntag mit einem SUV in eine in Schildow am Gehsteig spazierende Familie. Die Großmutter wurde unter dem Auto eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort. Ein zweijähriges Kind wurde am Kopf, dessen Vater (36) am Bein verletzt. Der Lenker musste von Einsatzkräften aus dem Wagen befreit werden und erlag am Abend im Unfallklinikum Berlin-Buch seinen Verletzungen.