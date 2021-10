Kantersieg! Amstetten schießt Juniors OÖ ab

SKU Amstetten hat am Sonntagvormittag in der 2. Fußball-Liga einen 5:0 (1:0)-Kantersieg bei den Juniors OÖ gefeiert. Für die Treffer beim vierten Erfolg in Serie ohne Gegentor sorgten Roman Alin (30./82.), Philipp Schellnegger (67./fünftes Saisontor) und Sebastian Leimhofer (85./89.).