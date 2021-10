Djokovic übt in Paris für Duell mit Österreich

Wer immer noch glaubt, dass Novak Djokovic den Davis Cup in Innsbruck auslassen könnte, ist nun wohl vom Gegenteil überzeugt. Der Weltranglisten-Erste, der zuletzt vor sechs Wochen das Endspiel bei den US Open gespielt hat, hat für das Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy nicht nur für das Einzel, sondern auch für das Doppel genannt. Dies passiert explizit wegen des Davis-Cup-Finalturniers in Innsbruck respektive Madrid. Djokovic tritt mit seinem Landsmann Filip Krajinovic an.