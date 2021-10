So schön werden die Autos in „Gran Turismo 7“

Sony hat einen neuen Trailer zum siebten Teil der beliebten Rennspielreihe „Gran Turismo“ enthüllt, der am 4. März 2022 auf PS4 und PS5 an den Start geht. Im Video geht der leitende Entwickler Kazunori Yamauchi auf die Fahrzeuge im Spiel ein und erklärt, worauf sein Team bei der Gestaltung der Hunderten Rennwagen in „Gran Turismo 7“ besonderen Wert gelegt hat.