Umgangene Preisgarantie lost Beschwerdeflut aus

„Offenbar reagieren diese Energieunternehmen auf das geänderte Preisniveau des Großhandels und versuchen, bei ihren Kunden Preiserhöhungen durchzusetzen“, so der VKI am Freitag in einer Aussendung. Manche Energieanbieter versuchten unter anderem, die zugesagten Preise mittels Änderungskündigung zu erhöhen und bieten dabei entsprechende neue - deutlich höhere - Preise an.