Virtual-Reality-Schocker „Resident Evil 4“ im Test

Fast 17 Jahre ist es her, dass „Resident Evil 4“ auf Nintendos Gamecube erschien. Seitdem ist Resident Evil 4 eines der meist umgesetzten Spiele aller Zeiten. Dabei wurden nicht nur Konsolen beliefert: Vom Smartphone bis zum Windows PC - so ziemlich jede Plattform wurde früher oder später mit dem Titel bedient. Und nun gibt es das Grauen von „Resident Evil 4“ sogar in VR. Dominik Kaltenböck hat den Virtual-Reality-Schocker ausprobiert.